FC Helsingørs målmand Mikkel Bruhn. Viborg FF vs. FC Helsingør. ALKA Superliga. Energi Viborg Arena. Foto: Bo Amstrup / Scanpix 2017 Foto: Bo Amstrup/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: FCH's Bruhn: Alle 11 ville det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCH's Bruhn: Alle 11 ville det

Sport FAA - 04. juni 2017 kl. 21:47 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingør sikrede sig søndag oprykning til Superligaen, og det var med Mikkel Bruhn i målet. En længe ventet succes for den talentfulde og ambitiøse målmand, der efter at blive sorteret fra i FC Nordsjælland skruede ned med seriebold i Espergærde.

FC Helsingør fik ham i gang igen med divisionsfodbold, og nu skal der så stå Superliga i kampprogrammet.

- Det er lidt uvirkeligt. Der går nok et par dage, før vi fatter det. Nu skal vi nyde øjeblikket - og så har vi fortjent en lille øl, måske, siger Mikkel Bruhn til Frederiksborg Amts Avis.

- Det var ikke i min vildeste fantasi, da jeg skrev under med FC Helsingør. Der var det bare for at spille divisionsbold. Nu står vi her og skal i Superligaen. Det er jo et eventyr, man ikke kunne have skrevet på forhånd.

- Drengene står sammen. Vi klør på, står sammen og klør på. Alle 11 vil det - og det vil de 11, der kommer ind også. Mindst 100 procent. Så det er gejst og vilje. Det er en fornøjelse.

Han har udtrykt interesse for at prøve sig selv af i et fuldtidssetup og på højere niveau. Det tegner nu til at kunne lade sig gøre - eller at han kan få en endnu større mulighed for at blive set.

- Det gør kun tingene bedre for mig. Det er et endnu større vindue at spille Superligaen. Jeg har stadig ambitioner om at drive det så langt som muligt. Så nu må vi se, om det bliver med Helsingør, eller hvor det bliver. Men det kunne være sjovt at rykke op med Helsingør, siger Mikkel Bruhn, der lige som resten af holdet blev hyldet massivt af den store skare Helsingør-fans bag det ene mål.

- Vores fans har halvdelen af æren for, at vi rykker op. De har været der hele vejen - også da vi tabte tre kampe i træk. De har været der hele tiden, og jeg har ikke andet end ros til dem, siger Mikkel Bruhn.

relaterede artikler

VIDEO: Helsingørs sejrssang 04. juni 2017 kl. 22:22

Helsingør-træner: Oprykning kommer for tidligt 04. juni 2017 kl. 22:19