FC Nordsjælland-træner: Umuligt at holde på denne trup

Flere af holdets største profiler skal da også med U21-landsholdet til sommerens EM-slutrunde, og cheftræner Kasper Hjulmand ved, at klubben næppe kan holde på profilerne frem mod næste sæson.

- Vi er det yngste hold overhovedet, og havde vi kunne holde sammen på dette hold i en sæson eller to mere, så ville ingen kunne fange os. Vi ville i hvert fald være svære at have med at gøre, siger Hjulmand.

- Jeg ved godt, at det ikke kommer til at ske. Vi kommer ikke til at holde på alle. Det ville være fuldstændig naturstridigt, hvis det skulle vise sig, at ingen af disse drenge bliver solgt, det ville ikke give mening.

- Det gælder alle steder, og ikke kun hos os, at når unge spillere gør det godt og viser flaget, så bliver de meget interessante for andre klubber, og det gælder også her.

Kasper Hjulmand ved, at det er en del af klubbens strategi at sælge spillere for at holde budgettet.

Han ved, at der er stor interesse fra store klubber, og at FCN er klar til at sælge, hvis det rette bud kommer.

- Som det er nu i FC Nordsjælland, har vi ikke en drift, som går i nul uden spillersalg, og før vi gør det, skal vi sælge, siger Hjulmand.

- Hvis de store penge er fremme, og det er det rigtige sted for spilleren, så ryger han jo.

- Det er store klubber, som kigger, men så vidt jeg ved, har der ikke været nogle bud endnu, og så må vi se, hvordan det går den kommende tid, siger cheftræneren.

Kasper Hjulmand nævner selv midteraksen på holdet, Andreas Maxsø, Stanislav Lobotka, Emiliano Marcondes og Marcus Ingvartsen, som de umiddelbart største salgsemner.