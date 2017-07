FC Nordsjælland-spiller skriver under med Brentford

- Vi havde naturligvis helst set, at Emiliano havde forlænget sin aftale med FC Nordsjælland, men han har haft et stærkt ønske om at komme ud og prøve sig af i udlandet.

- Det har vi anerkendt, og set i lyset af lang og tro tjeneste i FCN er vi glade på Emilianos vegne og ikke mindst over det faktum, at vi råder over ham resten af efteråret, siger FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen.

I Brentford bliver 22-årige Marcondes holdkammerat med danskerne Lasse Vibe, Andreas Bjelland, Henrik Dalsgaard og Justin Shaibu.

Han har indgået en kontrakt for tre et halvt år, som altså begynder 1. januar 2018.

I den engelske klub er Thomas Frank, der senest var træner i Brøndby, assistenttræner.

Emiliano Marcondes kom til FC Nordsjælland fra Hvidovre IF, da han var U15-spiller, og han fik debut i den bedste danske række som 18-årig.

- Jeg er stolt over at kunne opnå én af mine drømme ved at komme til udlandet, og jeg glæder mig til at tage det skridt i fremtiden.

- Jeg vil dog love at arbejde stenhårdt for klubben og mine holdkammerater det næste halve år for at kunne vise dem, hvad de betyder for mig, siger Emiliano Marcondes til FC Nordsjællands hjemmeside.

Brentfords cheftræner, Dean Smith, er glad for sin nye spiller.

- Vi har fulgt ham tæt i 12 måneder, og han har overbevist os om, at han har evnerne og det mentale til at begå sig i engelsk fodbold.

- Ud over at være teknisk dygtig, så elsker han den fysiske del af spillet, og vi mener, han har styrken, der skal til i Championship (den næstbedste engelske række, red.), siger Dean Smith til Brentfords hjemmeside.