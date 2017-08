FC Nordsjælland-profil: For tidligt at snakke om guld

Trods den flotte sæsonstart, er det dog for tidligt at snakke om FC Nordsjælland som mesterskabskandidat, mener profilen Mads "Mini" Pedersen.

- Fortsætter vi sådan her, kan det blive rigtig, rigtig spændende, men vores målsætning er top-6. Det er for tidligt at snakke om guld og medaljer nu, siger Pedersen.

- Vores sejr over FC København var klart vores bedste kamp i efteråret. Vi spillede klogt hele kampen, og selv om vi kunne mærke, at de blev frustrerede, lod vi os ikke lokke med på den galej. Vi holdt fokus og sørgede for at spille vores spil.

Med søndagens sejr over FC København er FC Nordsjælland det hold i Superligaen, der har hentet flest point i kalenderåret 2017.

- Selv om vi er unge, har vi en utrolig modenhed, og er meget modige med bolden. Vi lader os ikke stresse, og de unge gutter spiller som om, de har masser af superligakampes erfaring, siger offensivspilleren Emiliano Marcondes.

Træner Kasper Hjulmand vil ikke forholde sig til FC Nordsjællands muligheder i topstriden over hele sæsonen. Han fokuserer i stedet på aftenens præstation mod FC København.

- Det var en af de aftener, hvor jeg havde det godt i maven. I andre kampe har vi ikke helt fuldført udtrykket, men mod FC København var det mere fuldendt, siger Hjulmand.

- Vi forsvarede os godt, vi bevægede bolden godt, vi angreb hurtigt og stejlt, og kreerede utroligt mange chancer. Vi skulle have lukket kampen endnu tidligere, men det var en mere helstøbt indsats, end vi har set tidligere.

- Udtrykket var rigtigt, og det var en af de aftener, hvor jeg nød at se holdet spille. Det er derfor, jeg er i spillet, for at få aftener som denne.

FC Nordsjælland har fire point ned til Superligaens overraskende toer, Hobro.