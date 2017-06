Spillerne fra FC Nordsjælland får ny administrerende direktør. Arkivfoto Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: FC Nordsjælland henter ny mand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Nordsjælland henter ny mand

Sport FAA - 07. juni 2017 kl. 15:52 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere måneders arbejde i kulissen har FC Nordsjælland fundet sin nye administrerende direktør.

Valget er faldet på 46-årige Søren Kristensen, der senest har været direktør i Nespresso Business Solutions. Han har tidligere været 12 år hos Coca-Cola som blandt andet Commercial Operations Director for hele Norden og Country Manager i Danmark.

- Right to Dreams brand og koncept er to af de vigtigste årsager til, at jeg ikke kunne takke nej til denne spændende mulighed, og jeg glæder mig meget til, sammen med alle medarbejderne, at udvikle unge spillere og mennesker til at blive fremtidens rollemodeller, siger Søren Kristensen i en pressemeddelelse.

Søren Kristensen erstattet Ole Palmå, der i foråret forlod FC Nordsjælland til fordel for Brøndby IF.

- Sørens opgave og ansvar bliver derfor at gøre mulighederne i Right to Dream organisationens fælles potentiale endnu stærkere og tydeligere i Farum, Nordsjælland og Danmark. Den nye administrerende direktør skal lede og udvikle organisationens fordele hver eneste dag, siger Tom Vernon, bestyrelsesformand i FC Nordsjælland og ejer af Right to Dream.

- Søren Kristensen har demonstreret sine evner som entreprenør og leder i både store og mindre organisationer med nationale og internationale perspektiver. Og han har efterladt os med et klart indtryk af en leder, der går til sit arbejde og ansvar med stor passion, stort engagement og som har en interesse for elitesport. Vi fik den person og leder, vi gik efter, og vi glæder os meget til at få Søren ind i FC Nordsjælland og Right to Dream.

Søren Kristensen har sin første arbejdsdag i Farum 1. september 2017.