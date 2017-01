Lasse Nielsen (Malmö FF) forsøger at få bolden fra André Riel (FC Helsingør) under træningskampen mellem Malmö FF og FC Helsingør den 28. januar 2017 på Malmö Idrottsplats.

FC Helsingør nedlagde de svenske mestre

Kampen igennem havde hjemmeholdet bolden mest, men havde svært ved at gennembryde et kompakt Helsingør-forsvar, hvor Andreas Holm og Rasmus Minor Petersen spillede en stor kamp.

Gæsternes Ricki Olsen scorede kampens eneste mål godt ti minutter før tid, da han afsluttede et dybdeløb med at løfte bolden over den svenske målmand.

Mens gæsterne kynisk udnyttede deres eneste chance i de sidste 45 minutter, så kneb det mere for Malmø FF. Erdal Rakip brændte et straffespark minuttet efter Helsingørs føringsmål og i overtiden måtte Mikkel Bruhn og Matthias Andersen redde i forening, da det for alvor brændte på foran sundbyens mål.

- Et rigtig flot resultat, der giver genlyd. Men nu skal vi heller ikke gå i selvsving, for vi havde ikke bolden ret meget. Men det er godkendt på ren vilje og mange af de unge drenge har aldrig spillet foran så mange mennesker, sagde FC Helsingørs cheftræner Christian Lønstrup efter den overraskende sejr.

- Ud af ti kampe, vinder de vel de ni. Men vi kan jo godt være med på mange parametre, selvom vi ikke har de bedste spillere og selvom vi ikke tjener mest. Hvis vi organiserer os godt, så har vi nogle dygtige spillere og så handler det om at turde.

Træningskamp

Malmø FF - FC Helsingør 0-1 (0-0).

0-1: Ricki Olsen (79)

Tilskuere: 3084