Johannes Ritter. Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Send til din ven. X Artiklen: FC Helsingør lejer i FC København Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Helsingør lejer i FC København

Sport FAA - 31. januar 2017 kl. 17:09 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingør har travlt med at indgå spilleraftaler. Backen Johannes Ritter er kommet definitivt på plads, og i løbet af tirsdagen kom meldingen tidligt på eftermiddagen, at 1. divisionsklubben havde lejet venstrebacken Frederik Bay fra FC København for resten af sæsonen som afløser for Nicholas Marfelt, som FC Helsingør forleden solgte til Sønderjyske.

- Frederik er en meget spændende spiller med et godt venstreben. Vi havde allerede kig på ham i sommers i tilfælde af at Marfelt smuttede, siger Janus Kyhl.

19-årige Frederik Bay står noteret for en enkelt pokalkamp for FC København. Han står desuden noteret for fem U-landskampe for Danmark

- Jeg har haft en rigtig god tid i FCK, hvor jeg har lært en masse både som ungdomsspiller og som en del af førsteholdstruppen, hvor jeg har haft masser af dygtige holdkammerater. Nu er det tid til at prøve noget andet, og jeg glæder mig til at starte i Helsingør, som er en god klub, der har gjort det rigtigt godt i de seneste sæsoner. Det ser jeg frem til at blive en del af, siger Frederik Bay til FC Københavns hjemmeside.

Tidligere på tirsdag blev det officielt at FC Helsingør på den modsatte backplads indgik en 2½ år lang aftale med Johannes Ritter.

- Jeg er utroligt glad for Johannes, og jeg er ikke i tvivl om, at han bliver rigtigt god. Han er en spiller der er god på bolden, og er vant til at komme med frem. På træningsbanen lægger han også hele tiden på, og nu hvor han er ved at have vænnet sig til at spille 1. division, så er jeg sikker på at vi vil se ham rykke sig yderligere, lyder skudsmålet fra FC Helsingørs cheftræner Christian Lønstrup.

Johannes Ritter fylder 22 år i denne måned, og han er opvokset i Helsingør. Som ungdomsspiller skiftede han fra Helsingør IF til FC Nordsjælland, hvor han voksede op gennem systemet for at blive indsluset i superliga-truppen. Det blev dog kun til to kampe i Superligaen, inden Johannes Ritter i sommers fik ophævet sin kontrakt med FC Nordsjælland og indgik en kort aftale med FC Helsingør.

I FC Helsingør har Johannes Ritter skulle kæmpe med Ricki Olsen om pladsen som højre back. Den kamp har Olsen for det meste vundet, men FC Helsingør tror på den unge back.

- Jeg er overbevist om at Ritter nok skal slå igennem hos os, og hvor langt han kan nå herfra det må tiden så vise, men i første omgang glæder vi os over at Johannes har valgt at den umiddelbare fremtid ligger i Helsingør, udtaler Janus Kyhl.