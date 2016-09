Martin Koch blev dobbelt målscorer Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: FC Helsingør holdt fest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Helsingør holdt fest

Sport FAA - 11. september 2016 kl. 17:24 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ind i mellem smelter et hold sammen til en solid enhed og kan fejre triumfer langt over, hvad man kunne forvente, hvis spillerne blev målt og vejet enkeltvist.

Læs også: Stafylokokker driller FC Helsingør

Hvis Christian Lønstrup nyder videooptagelserne af søndagens kamp mod FC Fredericia en ekstra gang, så har han god grund til det. For holdet er kommet langt, og intet tyder på, at det stopper her.

- Jeg er glad for den måde, vi arbejder os ind i kampen. At vi spiller som et hold og har respekt for modstander. Så lægger vi stille og roligt på, og får lavet nogle mål. Det er vigtigt at vi holdt nullet, siger træner Christian Lønstrup.

Det stærke mandskab fra FC Fredericia blev sendt hjem med en sæk på 4-0.

Martin Koch scorede to gange, men skulle i begge tilfælde ikke gøre andet end at sende bolden over målstregen til 1-0 og 4-0.

I mellemtiden scorede Ricki Olsen på en ldit tyndt dømt straffespark og Vito Hammershøi-Mistrati lavede en perle af et mål ved at tæmme bolden og halvflugte ind i næste moment.

1. division

FC Helsingør-FC Fredericia 4-0 (1-0)

Mål: 1-0: Martin Koch (20), 2-0: Ricki Olsen (Straffespark/53), 3-0: Vito Hammershøi-Mistrati (81), 4-0: Martin Koch (85)

Advarsler: Johannes Ritter, FC Helsingør. Christian Ege Nielsen, Matej Podstavek, Oliver Fredsted, FC Fredericia.

FC Helsingør: Mikkel Bruhn - Johannes Ritter, Rasmus Minor, Andreas Holm (84: Morten Hegaard), Nicholas Marfelt - Mads Aaquist, Vito Hammershøi-Mistrati, Mikkel Basse (76: Morten Bertolt), Anders Holst - Ricki Olsen (70: Souheib Dhaflaoui), Martin Koch.

FC Fredericia: Thomas Mikkelsen - Frans Putros, Matej Podstavek (66: Mikkel Knudsen), Benjamin Hansen, Oliver Fredsted - Niels Letort (56: Oliver Feldballe), Christian Ege Nielsen, Mathias Hebo, Mathias Jacobsen (63: Anders Hostrup) - Andreas Oggesen, Dennis Høegh.

Tilskuere: 854.