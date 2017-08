Send til din ven. X Artiklen: FC Helsingør henter svensker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Helsingør henter svensker

Sport FAA - 20. august 2017 kl. 19:25 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingør gør sig endnu et forsøg på at finde en usleben diamant. Klubben offentliggjorde søndag, at man har skrevet kontrakt med den 20-årige svensker Måns Hermann, der kommer fra Höganäs BK i den svenske 2. division.

- Måns er en spiller der i første omgang er hentet ind som udviklingsspiller, og så skal vi se, om vi ikke kan gøre en Superligaspiller ud af ham. Han er ung, sulten og har et rigtigt stort talent, som vi skal hjælpe ham med at forløse. Vi har givet ham kontrakt frem til 1. januar, så vi begge kan se hinanden lidt an, men han er en spændende spiller, som vi glæder os til at arbejde sammen med, siger Helsingørs direktør, Janus Kyhl.

Inden Hermann endte i Höganäs, har han haft en fortid i både Helsingborg IF og ikke mindst akademiet i Feyenoord, hvor han står noteret for 48 ungdomskampe.

Men siden er det gået lidt i stå for svenskeren, der nu skal kickstartes i Helsingør.

- Han er lidt en »klassisk svensk« angriber, der primært er skolet i 4-4-2. Han er boksspiller med et fantastisk spark. Han er nok i første omgang udviklingsspiller, men jeg forventer at han kan banke på til start-11eren inden alt for længe, siger FC Helsingørs træner, Christian Lønstrup.

- Nu har vi første omgang signet ham for et halvt år, hvor han skal vise sig frem heroppe, og så må vi om det er et godt match mellem os. Men har givet os et positivt indtryk, og Måns virker som en meget udviklingsparat spiller.