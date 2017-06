Søren Henriksen fra sin tid i HB Køges blå-sort-stribede trøje. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

FC Helsingør henter forsvarer hjem

Sport FAA - 16. juni 2017 kl. 15:36 Af René Larsen

Forleden blev det en realitet, at FC Helsingør mistede forsvarsklippen Rasmus Minor Petersen til medoprykkerne Hobro, men nu har de nordsjællandske superliga-oprykkere sikret sig ny tilgang til de bagerste rækker. FC Helsingør kunne fredag offentliggøre en to-årig kontrakt med Søren Henriksen, der senest har spillet i midterforsvaret i Vendsyssel FF.

- Det er en ønskespiller som vi har kigget på et stykke tid. Søren er en hurtig og fysisk stærk forsvarsspiller, og kommer herop fordi han har ambitioner om at spille på højeste niveau, og er en spiller man ikke behøver holde en masse motivationstaler for. Han har nogle gode spidskompetencer, og vi er sikre på, at vi kan udvikle ham yderligere, siger FC Helsingørs cheftræner Christian Lønstrup i en pressemeddelelse.

Søren Henriksen er oprindeligt fra Farum. Han er søn af afdøde Michael Henriksen, der i sin tid var aktionær i FC Nordsjælland. Søren Henriksen var også inde i Superligatruppen, men han valgte at fortsætte karrieren på egen hånd ved at skifte til HB Køge. Her spillede han i flere sæsoner indtil skiftet til Vendsyssel for halvandet år siden. Han har spillet omkring 120 kampe på 1. divisions-niveau.

- Jeg har selvfølgelig haft en drøm om at spille Superliga, så da Helsingør meldte sig på banen, var jeg egentlig ikke i tvivl. Jeg er en spiller, der godt kan lide at spille bolden frem, og FC Helsingør spiller god fodbold, som jeg tror passer rigtig godt til mig. Det er den slags fodbold, jeg gerne vil spille, så jeg er sikker på, at det bliver et godt match, og jeg er sikker på, at jeg er klar til at tage det skridt op i min karriere. Og så er jeg jo fra Sjælland oprindeligt, og har stadig lejlighed herovre, så det er dejligt at komme »hjem«, siger Søren Henriksen til FC Helsingørs hjemmeside.