Knud Ronau

Ekstra prop i forsvaret

Sport FAA - 11. maj 2017 kl. 23:29 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har i lang tid lydt fra Nordsjælland Håndbold, at oprykkerne til Håndboldligaen var på udkig efter en målmand samt en venstrehånd, der kunne afløse Kristian Dahl Pedersen, der skal til Sønderjyske, samt Morten Thrane, der stopper karrieren med en nedslidt knæ.

Så det var lidt af en overraskelse, da Nordsjælland torsdag kunne offentliggøre, at den har lavet en aftale med U19-landsholdsspilleren Knud Ronau fra GOG, der dækker streg-positionen.

Alliogevel er der en del logik i skiftet. Cheftræner Ian Marko Fog har stor fokus på sit forsvar, og her passer talentet godt ind.

- Knud er en utrolig spændende stregspiller med internationale fysiske mål. Han kommer som dansk U18 mester fra GOG, og er med på U19 landsholdet. Hans profil passer perfekt til NH, hvor vi gerne vil udvikle talenter og give dem ansvar. Han har trænet med os en del gange efterhånden, så vi kender ham rigtig godt. Han er et pænt stykke over to meter og med 110 kilo, bibringer han også den fysik i dagligdagens træning, som vi skal matche nu, hvor vi er i ligaen, siger Ian Marko Fog og fortsætter:

- Han er intelligent, kan dele et forsvar med sine screeninger, har god gribe teknik og fylder godt i forsvaret. Selvfølgelig er der mange parametre, han skal forbedre i sin unge alder, men med den rette indstilling, har han de rette forudsætninger, for at gå hele vejen.

Nordsjælland er i forvejen ganske godt besat på stregen. Her er anfører Dan Beck-Hansen førstevalget, og han er blev suppleret af Andreas Nielsen, der har haft en lærerig sæson efter skiftet fra Ydun for et år siden.

- Det er en position, hvor vi er yderst stærk besat. Vi er meget tilfredse med både vores anfører Dan og unge Andreas, og med tilgangen af Knud har vi forsvarsmæssigt og i spillet 7 mod 6 endnu et kort at skyde med, siger Ian Marko Fog.