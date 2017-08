Dino afviser bejlerne

Der blev løftet en del øjenbryn i Allerød FK, da Frederiksborg Amts Avis for nogle dage siden kunne berette, at Dino Karjasevic havde spillet en vellykket træningskamp for naboerne Skjold Birkerød. Dino Karjasevic var i sidste sæson topscorer for Allerød FK med 13 mål, men de blå-hvide kan godt tørre koldsveden af panden, for den lille angriber har ikke planer om at flytte nogen steder hen, selv om der har været masser af interesse udefra.