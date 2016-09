Den nye bane i Right to Dream Park. Foto: Rudi Dalsgaard

Det siger spillerne om kunsgræsset

Sport FAA - 17. september 2016 kl. 13:47 Af Rudi Dalsgaaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mads "Mini" Pedersen, FC Nordsjælland:

FC Nordsjælland har fået lagt ny kunstgræsbane på Right to Dream Park. Men hvad er forskellen fra den gamle, og hvad siger spillerne ellers til banen og dens rygte?

- Den gamle bane blev meget tør, når det var varmt, og så stoppede bolden, når man lavede en aflevering. Men den nye tørrer ikke ud på samme måde, og man kan spille hurtigt.

- Vi hører tit for banen og for stadionnavnet og sådan noget. Men vi er godt tilfredse og har det fint med den nye bane. Det påvirker os ikke, hvad andre siger, og vi må selv omstille os til omstændighederne.

Emiliano Marcondes, FC Nordsjælland:

- Når den er våd, så er den (den nye bane, red.) rigtig god og hurtigere end den gamle bane. Bolden lander ikke bare, men kører nærmest som en bowlingkugle. Men når den er tør, er det lidt det samme som den gamle bane.

- Man hører hele tiden for det - for eksempel når man er samlet med landsholdet. Der siger de andre altid, at banen er forfærdelig, når man kommer til Farum, og at de ikke ved, hvilke støvler, de skal have på. Men det er jo en fordel for os.

- Græs er bare noget andet med en anden atmosfære - og duften af græs er også specielt. Men om vinteren er det her (med en kunstgræsbane, red.) topklasse.

Patrick Mtiliga, anfører, FC Nordsjælland:

- Vores gamle bane var okay, når man kunne regne med den. Men forskellen skulle ligge i, at den nye er lidt mere konstant. Vi må se, når der er gået noget tid, og banen har lagt sig.

- Der er mange, der synes, det er noget lort, når de kommer udefra. Jeg ville også helst have en perfekt græsbane året rundt. Det er bare ikke muligt, og det her alternativ har været ret fint. Samtidig er vi i læ i vinterperioderne.

- Jeg følger ikke med i, hvordan den kåring (af Danmarks bedste bane, red.) bliver lavet. Jeg ville også helst have en snorlige græsbane. Sådan er det ikke, og havde det nu været en dårlig græsbane, så havde de klaget over det. Så det er bare sådan, det er.

Magnus Lekven, eks-anfører i Esbjerg, om den gamle bane i Farum, til Spillerforeningens hjemmeside:

- Jeg kommer fra et land, hvor der er mange kunstgræsbaner. Jeg må være ærlig og sige, at de fleste af kunstgræsbanerne i Norge er bedre end den i Farum. Hvis man skal have en kunstgræsbane, kunne jeg tænke mig, at den var af en bedre kvalitet.

- Den er glat, og man føler sig ikke tryg på den. Man har hele tiden en fornemmelse af, at man kan glide, og at det kan give en stor chance til modstanderholdet. Det er selvfølgelig ikke en god følelse at have på en fodboldbane.