Danske flag-hold viste klassen

02. juli 2017 Af Rudi Dalsgaard

Dette års Champions Bowl i flag football blev spillet i den østrigske by Klosterneuburg lidt uden for Wien, men den kunne egentlig lige så godt have været spillet i Nordsjælland, for finalen endte med et rent nordsjællandsk opgør mellem Søllerød Gold Diggers og Allerød Armadillos.

Den kamp faldt ud til Søllerøds fordel med en sejr på 39-10, og dermed kunne guldgraverne kalde sig europæiske klubmestre, da Champions Bowl svarer til fodboldens Champions League.

- Vores kampe mod Allerød er altid tætte og har over de seneste to sæsoner svunget frem og tilbage. Vi eksekverede dog rigtig godt under hele Champions Bowl - ikke mindst i finalen, hvor vores rutinerede kræfter tog et stort læs og viste, at de kan, når det gælder, siger quarterback Niels Kjær.

- At slå vores rivaler fra Allerød med 20 point havde vi ikke forventet - men det er en solid prik over i'et på en god weekend.

Flag football er en variant af amerikansk fodbold, hvor man dog ikke må tackle. I stedet skal man hive et »flag« ud af bukserne på modstanderne og på den måde stoppe dem. Flag football spilles derfor også uden det sædvanlige beskyttelsesudstyr.

I Søllerød-lejren var der også glæde over, at dansk flag football fik vist fanen på så overbevisende vis.

- Det er noget tid siden, at et dansk hold har stået på toppen af sejrskamlen i turneringen trods et imponerende højt niveau. I de seneste to finaler har et dansk hold været på den tabende side, og det er hårdt for vores selvforståelse. Danmarks landshold har vundet EM de seneste fire gange, men det er også vigtigt for os at vise, at danske klubhold er de bedste i Europa. Det har vi, og for den sags skyld også Allerød, nu bevist, siger Niels Kjær, der nu sætter fokus på kampen om det danske mesterskab, som skal genvindes.

Her ligger Søllerød og Allerød side om side på førstepladsen. Og måske Søllerød kan lukrere på, at Allerød - trods sit ophav i det nordsjællandske - reelt spiller uden en hjemmebane og derfor turnerer rundt i københavnske for at afvikle sine kampe.