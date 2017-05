Danni Jørgensen Foto: Per Christensen

Danni napper en sidste sæson

Sport FAA - 16. maj 2017 kl. 07:52 Af René Larsen

HØJ sluttede på en helt igennem accpetabel syvendeplads i 1. division, og sæsonen blev toppet med succes i pokalturneringen med sejre over Nordsjælland og TMS Ringsted. Dermed er HØJ klar til ottendedelsfinalerne i august, og seedningen har maget det således, at det bliver et af storholdene Bjerringbro-Silkeborg, Skjern eller Tvis Holstebro, der skal besøge Ølstykke Hallen.

Der er således en gulerod at træne efter sommeren igennem, og efter en kort pause har HØJ-spillerne taget træningsskoene på igen.

En af dem er venstrefløjen Danni Jørgensen, der netop har forlænget sin aftale med HØJ for yderligere en sæson.

- Men det bliver også den sidste, bebuder Danni Jørgensen, der fylder 32 år onsdag.

Højrefløjen har masser af appetit på håndboldlivet, men hjemmefronten trækker også i ham.

- Jeg elsker at spiller håndbold, men jeg vil heller ikke byde min kone at være så meget hjemmefra. Slet ikke hvis vi skulle gå hen og få barn nummer to, siger Danni Jørgensen, der ved siden af håndbolden arbejder som produktionsteknolog i en virksomhed i Sydhavnen.

Han har en datter på halvandet år, og det gør lidt ondt at skulle tage hjemmefra til træning så mange gange om ugen.

- Heldigvis når jeg at se hende et par timer om eftermiddagen, inden jeg tager til træning, siger Danni Jørgensen, der med forlængelsen skal i gang med sæson nummer to i Ølstykke-klubben.

Tidligere i karrieren har han spillet for blandt andre Hillerød, Nordsjælland, Ajax og Team Sydhavsøerne .

- Det har været et sjovt år i HØJ. Der har været masser af spilletid, og jeg har spillet sammen med holdkammerater, der også har øje for fløjene, siger Danni Jørgensen, der kan se frem til at få sin gamle sambo som ny træner.

Tidligt i karrieren delte Danni Jørgensen lejlighed et års tid med den nye HØJ-træner Jesper Fredin, da de begge var unge lovende spillere i Ajax. Danni Jørgensen ser frem til gensynet med sin gamle kammerat, der allerede har startet træningen op med HØJ før tid.

- Nogle vil måske synes, at det var et problem, at vi er gamle kammerater. Det har jeg ikke. Det er ham, der bestemmer, og jeg ved, hvad han står for, siger Danni Jørgensen.