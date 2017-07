VM-svømmeren Maj Howardsen har aldrig svømmet for andre klubber end Sigma Allerød. Hun er glad for, at startfælleskabet med Birkerød fortsætter. Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix Denmark

Danmarks bedste genopstår

07. juli 2017
Af René Larsen

Gennem to årtier har Sigma Swim været en af Danmarks stærkeste svømmeklubber. Overbygningen på Birkerød og Allerød er regerende dansk holdmester, og ved det seneste DM var det den klub, der hjemtog flest medaljer. Så det gav genlyd i den danske svømmeverden, da de to klubber i en fælles pressemeddelelse for nogle uger siden meddelte, at de ville gå fra hinanden og fortsætte hver for sig.

Den gang forlød det, at de to klubber havde svært ved at finde fælles fodslag på ledelsesplan, uden at det dog blev nærmere konkretiseret, hvori uenighederne bestod. Men utilfredshederne er luftet internt, og posen er rystet, og nu har en ny ledelse valgt at give projektet en ny chance.

- Måske var det lige det, der skulle til. Vi har brug for at redefinere os selv, siger formand for Birkerød svømmeklub, Inga Nørby, og fortsætter:

- Vi er i tæt dialog om det fremtidige samarbejde. Vi synes begge, at det ville være smadder-ærgerligt, om vi skulle stoppe, og vores fokus er på, at vi fortsat skal have et sportsligt ekstremt stærkt Sigma.

Ved de danske mesterskaber på langbane, der startede torsdag på Bellahøj Svømmestadion i København stiller Allerød og Birkerød op under det fælles navn Sigma Swim.

Om bruddet og den efterfølgende genforening vil give større forandringer i dagligdagen er endnu for tidligt at sige noget om.

- Vi er stadig i en periode, hvor vi prøver at finde grundlaget, og vores svømmere er de første, der skal have noget af vide. Men indtil videre kan vi dog sige så meget, at vi har et startfællesskab, og at vi lever op til formaliteterne ved som minimum at have tre ugentlige træninger sammen. Men det bliver formentlig mere end det, giver Inga Nørby udtryk for.

I forbindelse med bruddet hentede Birkerød svømmeklub toptræneren Bo Jacobsen ind. Han fortsætter ind til videre i en rolle som »vikarierende« cheftræner i Sigma, hvor det er spanske Carles Subirana Rovira, der er øverste boss.

At det er muligt at fortsætte samarbejdet glæder nogle af Sigmas topsvømmere, Maj Howardsen og Marina Heller Hansen, der begge er med på det danske landshold, der skal til VM i Ungarn senere i måneden.

- Jeg er startet i Sigma Allerød, og det betyder meget for mig, at vi kan fortsætte, siger Maj Howardsen og suppleres af Marina Heller Hansen.

- Jeg er meget glad. Der er kommet nogle nye kræfter til. Nu mangler vi bare et 50 meter bassin, siger Marina Heller Hansen med henvisning til at klubben træner i tre forskellige 25-meterbassiner.

I Dansk Svømmeunion hilser sportschef Lars Green Bach også beslutningen om at fortsætte Sigma-arbejdet velkommen.

- Sigma har over tid været en af de stærkeste klubber i Danmark, og det er ude i klubberne, at talentudviklingen foregår. Så det er meget glædeligt, siger Lars Green Bach.