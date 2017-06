Patrick da Silva var tilbage i FCN-trøjen i træningskampen mod FC Helsingør efter at være blevet suspenderet fra træning inden sommerferien. Foto: Rudi Dalsgaard

Da Silva: Har noget at bevise

26. juni 2017
Af Rudi Dalsgaard

Patrick da Silva var fredag igen trukket i FC Nordsjælland-trøjen til træningskampen mod FC Helsingør.

Han blev ellers suspenderet fra træning efter at have overtrådt de interne regler i FCN ved at gå i byen efter en kamp mod Lyngby i maj måned. Men nu er han altså taget til nåde i FC Nordsjælland og er klar til at komme videre.

- Jeg er flyttet og diverse ting. Ellers er det helt nede på jorden. Der er ikke noget mellem mig og FC Nordsjælland. Vi starter på nul, og jeg er bare glad for at komme i gang igen. Jeg håber, jeg får en god opstart her, så jeg har muligheden for at starte, når sæsonen går i gang, siger Patrick da Silva til Frederiksborg Amts Avis.

Meldingen er dog nap så ubekymret hos cheftræner Kasper Hjulmand, der ikke tolererer flere fejltrin fra Patrick da Silva og mener, at venstrebacken har noget at bevise. Det er Da Silva for såvidt enig i.

- Man har altid noget at bevise. Så kan det godt være, man har lidt ekstra. Det tager jeg gerne på mig. Jeg elsker at spille fodbold, og jeg ved, jeg nok skal levere, når det gælder. Det er jeg aldrig i tvivl om, siger han.

- Men selvfølgelig skal jeg bevise noget, når der er lidt mistillid på den måde. Jeg skal vise, at jeg er god nok. Det har jeg tænkt mig at gøre.

Han er ikke videre interesseret i at fortælle, hvad det var, der udløst karantænen i FCN.

- Det blev kørt lidt meget op, synes jeg, når nu det var en så lille ting, som det var. Men det er fair nok, at de handlede, som de gjorde. Det respekterer jeg, og nu har vi lagt det bag os. Og så er der kun én vej - det er fremad, siger Patric da Silva, der i foråret også stillede sig frem og fortalte om sin ludomani, der har kostet ham flere hundredetusinde kroner.

- Man lærer altid noget, når man træder forbi. Jeg har måske gjort det lidt flere gange end andre på nogle forskellige områder, kan man sige. Jeg tror, man lærer af det. Både på fodboldbanen og i livet generelt. Det er ikke, fordi jeg fortryder noget som sådan. Jeg vil hellere lære af det, siger han.

Patrick da Silva kom til FC Nordsjælland i vinters efter at have fået ophævet sin kontrakt med Brøndby undervejs i en genoptræning af en knæskade. Den kom han sig over i løbet af foråret og fik to kampe for FC Nordsjælland.

- Jeg fik smag for det, og jeg elsker at spille fodbold. Og målet for sæsonen er da også at komme til at spille. Jeg har store ambitioner, er 22 år og vil meget gerne slå igennem i denne her sæson. Det er målet, slutter han.