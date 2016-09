Comeback i afskedskamp

- Jeg kan stadig lide at træne, og jeg vil hurtigt savne omklædningsrummet og det sociale. Når man har været med så mange år, så er det ikke det samme at styrketræne eller løbe en tur. Derfor har jeg planer om at træne med divisionsholdet om fredagen og holde kontakten med holdet ved lige. De vil gerne have mig med. De synes, at jeg er god at have i truppen. Jeg har trods alt også noget rutine. Det er jo nogle unge drenge, og mit niveau rækker rigeligt til at være med, siger Kristian Asmussen, der ikke føler noget vemod ved udsigt til at skulle spille afskedskamp i Helsingør.