Brøndby tog U19-pokalen

Sport FAA - 14. juni 2017 kl. 22:18 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Nordsjællands U19-hold havde noget at leve op til, efter U17-holdet i aftes vandt pokalfinalen kort før, U19-drengene gik på banen mod Brøndby.

Men det lykkedes ikke for FCN at vinde to pokaltitler på samme aften på samme stadion, da Brøndby trak sig sejrsrigt ud af kampen i Frederiksberg Idrætspark.

Brøndby, der sluttede som nummer syv i U19-ligaen, bragte sig hurtigt foran, da Oliver Carrara gjorde det til 1-0 efter få minutters spil, og derfra skulle FCN, der blev nummer fem i ligaen, prøve at kæmpe sig tilbage i kampen.

Det lykkedes først i første halvlegs overtid, hvor Niklas Toft Kristiansen afsluttede et fint FCN-angreb med at blive spillet helt fri. I sidste øjeblik, for Brøndby nåede ikke at give bolden op, før dommeren fløjtede til pausen.

I anden halvleg var det så FC Nordsjællands tur til at slå hurtigt til, da stortalentet Nikolai Baden Frederisksen kom på tværs i feltet med bolden og flot sparkede den ind til 2-1.

Men Brøndby svarede hurtigt igen, da Andreas Bruus kom fri i højre side af feltet og fladt sparkede 2-2-målet ind bag FCN-keeper Oliver Thorup.

Efter en times spil bragt Brøndby sig så foran på lidt af en tilfældighed. Armen Aslani havde bolden i venstre side af banen og lagde den ind foran FCN-målet, men på vejen blev den rettet af og endte i målnettet til 2-3.

Det endte med at være det afgørende mål. FCN fik aldrig sat det store pres ind mod slutningen, og i stedet var det Brøndby, der havde flere gode muligheder for at udbygge føringen. Det lykkedes i overtiden, da Andreas Bruus blev dobbelt målscorer ved at løbe i dybden og sparke bolden fladt i kassen.

Pokalfinale, U19, DBU Sjælland

FC Nordsj.-Brøndby 2-4 (1-1)

Mål: 0-1: Oliver Carrara (5), 1-1: Niklas Toft Kristiansen (45), 2-1: Nikolai Baden Frederiksen (50), 2-2: Andreas Bruus (55), 2-3: Armen Aslani (60), 2-4: Andreas Bruus (90)

FC Nordsjællands hold: Oliver Thorup, Victor Lorentzen, Magnus Wørts, Marcus Gudmann, Jonathan Kjær, Andreas Skov Olsen, Nikolai Baden Frederiksen, Daniel Skov, Maksym Fitel, Kasper Jørgensen, Magnus Kofod Andersen, Nicklas Strunck Jakobsen, Gustav Harlev, Niklas Toft Kristiansen.

Brøndbys hold: Casper Havervig, Andreas Kaltoft, Christian Enemark, Marco Petersen, Armend Aslani, Oliver Carrara, Magnus Häuser, Andreas Bruus, August Frandsen, Christian Johansen, Frederik Tønsberg, Emil Staugaard, Tobias Noer, Karl Appelt, Mads Hermansen, Mads Eslund.