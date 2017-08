Broch Larsen deler 11.-plads efter første runde i Canada

Danskeren gik en runde, der bød på seks birdies. Det blev opvejet en smule af to bogeys og en dobbelt bogey.

Med en samlet score på to under par ligger den danske golfspiller Nicole Broch Larsen i den gode ende af tabellen efter første runde ved turneringen LPGA Canadian Pacific Open i Ottawa.

Amerikanske Marina Alex var i front nærmest fra starten, og hendes samlede score på fem under par blev også dagens bedste.

- Boldene landede godt for mig i dag. Jeg håber, at jeg kan fortsætte det her spil de kommende dage og så måske endda gøre det lidt bedre, siger amerikaneren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sydkoreanske Chun In-gee og engelske Holly Clyburn deler andenpladsen med en score på fire under par.

Verdensranglistens nummer et, Ryu So-Yeon fra Sydkorea, der også vandt turneringen i 2014, ligger i samme gruppe som Broch Larsen med en score på to under par.

Det er Nicole Broch Larsens første sæson som professionel golfspiller. Den 24-årige dansker har foreløbigt indtjent 91.448 amerikanske dollar i præmiepenge. Det svarer cirka til 575.000 kroner.