Brandvarmt i Farum

For med 1-1 på tavlen og to hold, der gerne ville vinde, så begyndte det at koge over mellem ørerne på aktørerne, og den slags har det med at gå ud over dommeren. Og indrømmet - han havde et par fejlskud med fløjten, men det meste af den jammer og brok, der kom fra begge lejre, kunne tilskrives holdenes egne torskedumme aktioner på banen.