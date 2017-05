Julie Finne-Ipsen

Bonusopgave til Julie Finne-Ipsen

Sport FAA - 27. maj 2017 kl. 16:54 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de danske badmintonspillere til august drager til VM i Skotland, vil Værløse Badminton være repræsenteret. 22-årige Julie Finne-Ipsen er blevet efterudtaget i damedouble sammen med Rikke Søby Hansen fra Greve.

- Jeg er virkelig glad for udtagelsen. Det er super fedt at få denne her chance, og det gør også sommertræningen endnu sjovere, siger Julie Finne-Ipsen til Frederiksborg Amts Avis.

Julie Finne-Ipsen og Rikke Søby Hansen rangerer som den tredejebedste danske damdouble efter verdensstjernerne Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen samt de danske mestre Sara Thygesen og Maiken Fruergaard. Begge par var allerede udtaget til VM i Skotland.

Julie Finne-Ipsen og Rikke Søby Hansen blev også efterudtaget til EM og kvitterede for tilliden ved at nå kvartfinalen.

VM er niveauet højere, og Julie Finne-Ipsen er mest med for at lære.

- Umiddelbart forventer jeg at vi får noget erfaring, derudover er målet helt sikkert også, at se om man kan lykkes med nogle af de ting, som vi træner på hver dag. Og så er det bare, at give den fuld skrue, når vi kommer der til og nyde, at man har fået muligheden for at repræsentere Danmark, lyder det fra Julie Finne-Ipsen.

Herredoublen med David Daugaard og Mathias Christensen er ligeledes efetrudtaget til VM. Muligheden er opstået, da flere nationer har valgt ikke at gøre brug af de pladser, man var blevet tildelt.

- Det er meget glædeligt, at vi kan give de unge spillere den mulighed at komme med til et VM. Det er et vigtigt skridt i deres udvikling, hvor de får chancen for at samle unik erfaring, og et tegn på at de allerede er på rette vej, siger Jens Meibom, sportschef i Badminton Danmark.