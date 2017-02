Billeder: 79ers fejrede sine mestre

Se billedserie Hørsholm slog Stevnsgade onsdag aften, hvor man samtidig fejrede sine mesterhold - og spillere på kvindesiden med film og billeder fra de mange titler. Samtidig var der arrangeret modeshow som et ekstra lille krydderi.

Sport FAA - 08. februar 2017 kl. 21:54 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm 79ers har i årevis været en magtfaktor i dansk kvindebasketball, og det valgte klubben i går at markere ved at hænge mesterskabsbannere op i Hørsholm Hallen. 33 mesterskaber på kvindesiden er klubben noteret for, og derfor havde man samlet en stor gruppe af spillere fra de fleste af de mesterhold gennem tiden og hyldede dem i pausen af kampen mod Stevnsgade.

Og der var mange af de allerstørste i klubben til stede - ikke mindst Anne Thorius, der er bredt anerkendt som den bedste, danske kvindelige basketballspiller nogensinde. Så der var lige som pres nok på de spillere, der rent faktisk løb rundt og spillede kampen, hvis de ikke helt skulle falde igennem i så fornemt selskab.

Men det lod Hørsholm 79ers sig nu ikke mærke af. Tværtimod kom holdet ud med aggressivt forsvarspsil og gjorde livet surt for Stevnsgade, der har en tidligere dansk mester med Hørsholm, Maja Gerlyng Hansen, på holdet.

22-14 efter første periode slog tonen an, men hjemmeholdet havde svært ved at få det helt store hul til efter pausen. Måske inspireret af ovennævnte hyldest, som fandt sted i pausen af kampen, skete der noget i tredje periode. Scoringer faldt på stribe, og Stevnsgade måtte nøjes med to point i de første fem minutter af periode, og så var hullet slået.

Det endte med at blive så stort, at Hørsholm-træner Jesper Krone med ro i sindet kunne give spilletid til hele bænken, hvilket gav Stevnsgade muligheden for at hive 79ers lidt i land.

Hørsholm ligger med sejren stadig nummer to i Dameligaen efter Virum, som man slog i sidste runde. To point skiller de to hold ad. Amager er lige efter Hørsohlm med to point færre.

Dameligaen

Hørsholm-Stevnsgade 72-59

(22-14, 16-18, 19-10, 15-17)

Hørsholm: Maryah Sydnor 15, Sarah F. Pedersen 13, Sandra Lind 8, Line Piechnik 8, Maria F. Pedersen 8, Lena Svanholm 6, Emilie Bornemann 2.

Stevnsgade: Cherelle Moore 16, Ida Preetzmann 13, Maja Gerlyng Hansen 11, Tea Jørgensen 8, Hannah Sheikh 6, Alberte Dokkedal 5.

Tilskuere: 400