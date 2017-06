Barsk skæbne for Fredensborg

Nu er det ganske vist. Fredensborg får kun en sæson i 2. division. Claus Larsens hold mistede den sidste matematiske mulighed for at krydse nedrykningsstregen, da dommeren fløjtede kampen af i Pandrup.

- Det er superærgerligt ikke at blive i 2. division med Fredensborg. Men når vi har lavet syv mål i 17 kampe, så skal det blive svært at holde sig i en række, siger Claus Larsen, som stopper i klubben med udgangen af forårssæsonen.

Nicolai Wisborg Andersen fik et par store muligheder. Først sparkede han en friløber over mål og derefter ramte han ved siden af målet, da Tobias Toftesgaard spillede ham fri ved straffesparkspletten. Hjemmeholdet havde også en stor mulighed med st skud fra venstresiden, som Yousuf Butt halvklarede.

Men den rare og uvante følelse af at være foran holdt kun i to minutter. Jammerbugt udlignede på kontroversiel vis. Yousuf Butt blev skubbet i ryggen, men dommeren så intet, og så prikkede Martin Thomsen bolden i mål til 1-1. Men det skulle blive værre.

To minutter inde i overtiden sendte Jammerbugt en lang bold frem i rummet mellem Mads Kaalund og Aske Victor. Hjemmeholdets Lasse Steffensen smed sig i straffesparksfeltet og dommeren valgte at pege på straffesparkspletten. Det gav hjemmeholdet sejren, da Victor Ahlmann scorede til 2-1. Fredensborg nåede at få en lignende situation, da Mads Kaalund blev skubbet i ryggen i modstandernes straffesparksfelt uden at der blev fløjtet for straffespark.