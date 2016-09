Med træningspas på op til tre timer en eller to gange om dagen, holder Sara Lundgaard så rigeligt sit badminton ved lige, mens hun lærer kinesisk i Taiwan. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Badmintontalent på eventyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Badmintontalent på eventyr

Sport FAA - 11. september 2016 kl. 14:50 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efterhånden er det blevet mere reglen end undtagelse, at talentfulde sportsudøvere tager over Atlanterhavet for at studere og dyrke deres sport på et scholarship i USA. Det gælder basketballspillere, golfspillere og tennisspillere, men hvad gør man, hvis man er en eventyrlysten badmintonspiller på 19 år.

Sara Lundgaard fra Hillerød fandt svaret. Hun er rejst til Taiwan for at lære kinesisk, men også for at stifte bekendtskab med den asiatiske tilgang til sporten.

- Faktisk kom jeg på ideen, da jeg var ved at tage kørekort for lidt over et år siden, fordi jeg mødte en pige der kunne kinesisk og havde lært det på blot tre måneder. Jeg syntes, det var vildt cool og spændende, og så fik jeg samtidig ideen om at det ville være ret genialt at kunne i forhold til, at jeg nok gerne vil have noget med handel at gøre i fremtiden. Jeg er lige startet i skole, som er et 12-ugers forløb med tre timer om dagen, lyder det fra Sara Lundgaard.

Som efternavnet antyder er Sara født ind i badmintonfamilien Lundgaard. Faderen Martin Lundgaard er tredobbelt All England-mester i herredouble, og er i dag brandmanager for badmintonmærket FZ Forza.

Sara Lundgaard lærte spillet i Lillerød Badmintonklub, men fulgte for et par år siden med sin far til Værløse. Op gennem ungdomsårene var Sara fast inventar på ungdomslandsholdene og har repræsenteret Danmark ved EM og VM for juniorspiller. I sommers blev hun student fra handelsskolen i Hillerød.

Det første år som seniorspiller er altid hårdt, men for Sara Lundgard byder det altså på en helt anderledes end den gængse. Hvor man i Danmark sjældent træner mere end to timer i træk, så er det anderledes i Taiwan.

- Jeg træner badminton 1-2 gange om dagen, afhængig af hvad jeg lige har af overskud. Hvert pas er tre timer. Jeg håber, at den anderledes måde at træne på og det at træne med andre spillere kan udvikle mit spil. I hvert fald tror jeg, at det kan give mig rigtig meget i forhold til erfaring omkring asiatiske spillere, fortæller Sara Lundgaard.