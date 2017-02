Se billedserie Tine Baun vandt med 21-8, 21-15 over Camilla Martin, da to af dansk badmintons legender tørnede sammen i 2. division. Foto: Mikkel Kjølby

Badmintondronninger i venskabelig dyst

Sport FAA - 27. februar 2017 kl. 11:43

Af Mikkel Kjølby

Tilbage i februar måned 2013 vandt Camilla Martin sit 13. og sidste danske mesterskab i damesingle ved at besejre træningskammeraten Tine Baun i en forholdsvis ensidig finale. Året efter gik Camilla Martin på pension efter VM-guld i 1999, OL-sølv i 2000 og All England-guld i 2002. Tine Baun overtog tronen som badmintondronning i Danmark og overraskede alt og alle ved at løfte arven på fornem vis. Tine Baun tog ti danske mesterskaber i træk, var en overgang nummer 1 på verdensranglisten og rundede karrieren af ved at vinde All England for anden gang i 2010.

I dag er Camilla Martin sportsvært på TV3 og hygger sig indimellem med lidt fjerbold i den lokale klub i Holte, mens Tine Baun er cheftræner for hæderkronede Lillerød Badmintonklub.

Skæbnen ville at de to klubber lørdag eftermiddag tørnede sammen i oprykningsspillet til 1. division. Og overraskelsen var stor, da Lillerød studerede Holtes opstilling. For første gang i denne sæson snørede Camilla Martin badmintonskoene og stod til at spille mod sin gamle træningsmakker fra forbundstræningen i Brøndby.

Bane 3 i Holtehallen dannede rammen om det venskabelige opgør, hvor duellerne var noget kortere og langsommere end i spillernes storhedstid. Til gengæld var stemningen hyggelig og reelt var der ingen tvivl om udfaldet.

37-årige Tine Baun tog en sikker sejr på 21-8, 21-15 mod en noget rusten Camilla Martin.

Camilla Martins motivation for at stille op skal formentlig findes i det faktum, at Holtes andethold havde voldsom brug for forstærkning i en desperat kamp for overlevelse. Således var den tidligere Lillerød-spiller Denis Schmidt Jensen sendt ned på andetholdet, som også fik en stærk damesingle ned.

Ikke desto mindre formåede Holtes førstehold i svækket udgave at drille naboerne fra Lillerød, som ellers har sat jagten ind på tilbagevenden til 1. division. Med gamle stjerner som Michael Lamp, Anders Boesen og Kasper Ipsen var Holtes herrer for stærke og vandt seks ud af syv rene herrekampe samt en mixeddouble. Det gav en Holte-sejr på 7-6 og en streg i regningen for Lillerød.

- Vi ramte ikke dagen, siger den mangeårige seniorformand Jens Buck-Jensen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag