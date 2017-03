Anna Thea Madsen under kniven

Tilbage i oktober måned mærkede Anna Thea Madsen for første gang smerterne i sit knæ. I første omgang valgte hun at genoptræne knæet i håb om at redde den sidste del af sæsonen.

Det har været mega frustrerende at kunne træne fuldt i hallen nogle dage, flyve rundt på banen, spille holdkampe, mens jeg andre dage ikke har kunne komme ned af trappen fra min lejlighed eller cykle i skole uden at have ondt. Jeg glæder mig til at kunne se fremad nu, og prøve alt, hvad jeg kan for at få knæet på rette spor igen, lyder det fra Anna Thea Madsen.