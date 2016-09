Allerød er sin egen værste fjende

-Vi gør det svært for os selv. Især med de to dumme gule kort, siger Allerød-træner Dennis Foss Nielsen.

Kort efter tog Søren Freund-Jensen et dumdristigt træk og kom i høj fart mod mål. Han spillede indenom til Dino Karjakevic, som nåede at afslutte, inden han opdagede, at et træk udenom målvogteren havde bragt ham foran et tomt mål.