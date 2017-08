Se billedserie Mads Aaquist forlader Helsingør. Foto: Peter Andersen

Aaquist tager springet til FCN

Sport FAA - 22. august 2017 Af Rudi Dalsgaard

Mandag aften var det en offentlig hemmelighed. Tirsdag aften blev det så officielt.

FC Helsingør har solgt den 22-årige offensivprofil, Mads Aaquist, til Superligaens førerhold, FC Nordsjælland. Aaquist bestod lægetjekket tirsdag, og så kunne handlen gå igennem.

- Mads er endnu en spiller, der har taget den lange vej til FCN, hvilket kan vise sig at være til hans fordel. Via FCK's akademi og førsteholdstrup til et mindre vellykket ophold i AC Horsens til FC Helsingør, hvor udviklingen for alvor har taget fart.

- Mads har på sin hidtidige rejse udviklet sig fra en fast position, som højre back til at være en alsidig teknisk dygtig offensiv-spiller, der dækker flere positioner og med godt blik for spillet. Vi glæder os over, at det er lykkedes, at hente Mads og ser frem til samarbejdet og til at følge hans udvikling i FCN.

Og det har netop været en ret speciel udvikling, og Aaquist var vel afskrevet af de fleste, når det kom til fodbold på højt niveau i Danmark, selv om han står noteret for imponerende 44 ungdomslandskampe.

Men under træner Christian Lønstrups vinger i FC Helsingør har Mads Aaquist været symbolet på den udvikling, holdet har gennemgået. Sammen med Vito Hammershøy-Mistrati og André Riel var han den offensive trio bag FC Helsingørs oprykning til Superligaen.

Nu tager han så igen skridtet ind i en etableret Superligaklub.

- Jeg ser frem til at komme i gang i FCN og være en del af klubbens fuldtids setup, hvor der spilles fodbold, som passer til den måde, jeg spiller på. Jeg kan godt lide, at der er en klar ide om, hvordan der spilles og trænes nede fra ungdomsrækkerne og op til førsteholdet, siger Mads Aaquist selv om skiftet.

- Jeg har været nede og runde, hvor jeg nærmest har været ved at stoppe med at spille fodbold, men jeg er kommet tilbage, og det giver mig meget, at jeg har bevist overfor mig selv og andre, at det kan sagtens lade sig gøre, selvom man er nede og vende.

- Jeg tror på, at jeg har en større sult, fordi jeg netop har været nede. Jeg vil virkelig gerne vise, hvad jeg kan. Så jeg glæder mig til at blive en del af holdet og lære relationerne i spillet.

I FC Helsingør betegner man salget som det største i klubbens historie. Og så må de sportslige huller lappes med tiden.