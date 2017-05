Fredag d. 12. maj 2017. Alka Superliga Mesterskabsspil på Lyngby Stadion. Lyngby Boldklub vs. FC Nordsjælland. Dommeren dømmer straffe imod Patrick Carlgren, FC Nordsjælland. Mikkel Rygaard, Lyngby BK og Andreas Maxsø, FC Nordsjælland ser på. (Foto: Per Kjærbye/Scanpix 2017)

Ærgerlige FCN-skurke

FC Nordsjælland mangler Runar Alex Runarsson i målet for tiden, og det ser ud som om, at hans fravær koster lidt på sikkerheden i bagerste geled for tiden. I 2-1-nederlage til Lyngby fredag aften kiksede samarbejdet mellem Andreas Maxsø og reservekeeper Patrick Carlgren et par gange, og det irriterede dem begge, selv om Maxsø tog skylden for scoringerne på sine skuldre.