Se billedserie Hørsholm tabte onsdag aften til Horsens med 69-84. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 79ers mistede håndtaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

79ers mistede håndtaget

Sport FAA - 18. januar 2017 kl. 20:39 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var mesterbesøg onsdag aften i Hørsholm Hallen, hvor Horsens var på besøg. Og de gule kom, så og sejrede som ventet på en dag, hvor Hørsholm havde svært ved at holde fast i bolden.

Hjemmeholdet kom frygteligt fra start og led under et massivt Horsens-pres, der fremtvang hele 10 Hørsholm-turnovers i de første 10 minutter. Men langsomt fik hjemmeholdet løst presset, fik ro på spillet og begyndte at hale mesterholdet i land. Andreas Meilby fik reduceret til 19-23 i sidste sekund.

Horsens kom blæsende ud til anden periode og scorede 10 point uden at blinke, inden nordsjællænderne igen vågnede op og begyndte at gøre modstand. Det gjorde de så også effektivt. Fra 23-37 scorede Hørsholm 14 point uden modsvar - blandt andet på treere fra Sebastian Dalsgaard og Jyles Smith og et dunk fra Marvin Dominique - og så kunne Hørsholm gå til pause bagud med to - 37-39.

Men tredje periode blev ødelagt af halvandet dårligt minut efter en lidt tvivlsom usportslig fejl til Hørsholm, hvilket satte Horsens igang. De scorede 10 point i træk og trak igen fra, så føringen var på 50-62 inden sidste periode.

Her prøvede Hørsholm at komme igen, men Horsens' hurtige guards gjorde konstant livet svært for Hørsholm, der var uden sine normale starter-guards, Mikael Vincents og Frederik Hougaard Nielsen.

Horsens vandt 69-84

Basketligaen

Hørsholm-Horsens 69-84

(19-23, 18-16, 13-23, 19-22)

Hørsholm: Asbjørn Midtgaard 14, Andreas Meilby 12, Emil Hjorth 12, Sebastian Dalsgaard 12, Jyles Smith 9, Marvin Dominique 9, Mathias Bæk 3.

Horsens: Myles Mack 25, Daniel Trist 15.

Tilskuere: 430