79ers holder på anføreren

En af de bærende kræfter hos Hørsholm 79ers' hold i Dameligaen, Line Piechnik, har forlænget kontrakten med klubben for de kommende to år.

- Jeg vil gerne blive, fordi udsigten er, at vi har det samme hold som sidste sæson, og vi fik oplevet noget rigtigt fedt. Det kunne være fedt at være med til at bygge videre på det og forhåbentligt opnå vores ambitioner næste sæson, siger Line Piechnik.

- Vi vil gerne vinde. Det vil alle hold i Dameligaen, men vi har bevist, at vi har et hold, der kan spille med i toppen, og det vil jeg gerne blive ved med.

Hun måtte udgå af den afgørende finalekamp mod Virum, der endte med at snuppe DM-guldet, da hun måtte udgå med et delvist overrevet ledbånd i det ene knæ. Men hun er tilbage for fuld styrke, og det glæder træner Jesper Krone, at han igen kan råde over sin anfører.