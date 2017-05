Emiliano Marcondes (tv.) husker tydeligt både sin første kamp og sin første scoring for FCN, som han nu har repræsenteret 100 gange. Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Danmark

100 hak i bæltet

20. maj 2017 Af Rudi Dalsgaard

FC Nordsjælland så ud til at være kommet tilbage på sporet med 4-1-sejren hjemme over Sønderjyske i tirsdags. Men udover at give FCN et godt afsæt til de sidste to runder af sæsonen, så markede kampen også en milepæl for den nordsjællandske offensive profil, Emiliano Marcondes.

For det var hans kamp nummer 100 i FCN-trøjen.

- Det er stort. Helt klart. Det har jeg altid drømt om at nå i denne klub - og så allerede i en alder af 22 år. Det, synes jeg, er flot. Det er vist kun Pascal Gregor, der har nået det før mig, siger Emiliano Marcondes i solskinnet på Right to Dream Park efter fredagens træning.

Han er egentlig fra Hvidovre, men kom tidligt til FC Nordsjælland og kom også tidligt ind omkring Superligaholdet. Hans egentlige debut var en udebanekamp i pokalturneringen mod Svebølle i september 2012, men Superligadebuten er den, han selv regner for sin rigtige debut. Og den husker han tydeligt.

- Jeg synes ikke, det er så længe siden. Vi vandt 2-0 ude mod Horsens, og jeg startede inde. Jeg spillede meget godt. Meget energisk - og prøvede også at lave nogle vilde ting, fordi jeg gerne ville vise, hvad jeg kunne. Jeg laver et par Ronaldo-finter og sådan noget, fordi jeg blev grebet af spændingen, smiler Emiliano Marcondes om kampen den 7. marts 2013 - to dage før hans 18-års fødselsdag.

- Det var ikke meningen, jeg skulle starte inde, men Søren Christensen blev skadet op til kampen og tog hjem igen på kampdagen. Så fik jeg at vide, at jeg nok skulle starte inde. Men jeg havde også været på bænken mange gange inden, og weekenden inden mod AaB var jeg på vej på banen og stod klar til at blive skiftet ind. Men så kom der en skade, og så blev det lavet om.

- Jeg var klar på at få min debut, dér. Men der kom da lige et sug i maven, da man så startopstillingen til taktikmødet mod Horsens, om man var sikker på at starte inde.

Hans første scoring i Superligaen måtte dog vente lidt længere på sig. For der skulle gå godt 14 måneder mere med at komme på tavlen. Til gengæld var det et mål, der var værd at huske.

- Ja, det mål jeg kan godt huske. Det var i Viborg. Efter 14 sekunder. Vi gav bolden op, kører et start-spark, slår den indover og så scorede jeg på hovedet. Det var en fin start. Jeg lavede en assist kort efter, og så var jeg flyvende, griner Emiliano Marcondes med tanke på 3-1-sejren ude over Viborg.

De grønne fra Jylland er også med i et af Marcondes's bedste minder fra FCN-tiden, hvilket er et forholdsvis nyt minde. Tiden skal kun skrues tilbage til efteråret og 15. spillerunde. Ved 2-2 kom Marcondes på banen og bragte FCN på 3-2 kort efter. Men Viborg udligner kort før tid, inden Emilano Marcondes banker et direkte frispark i kasse flere minutter inde i overtiden.

- Det er nok den kamp, hvor jeg har haft de vildeste følelser. Det var vildt, husker Marcondes og tilføjer:

- Vores kampe mod Zenit Skt. Petersborg var også fede. Men der tabte vi, så det var ikke så fedt på den måde. Det var mere nogle kampe, hvor man tænkte, at det med at spille europæisk - det vil man gerne prøve igen.

Lørdag skal han så på kunstgræsset i Farum igen, når FC Midtjylland kommer på besøg. FCN skal bruge en sejr for at holde liv i håbet om en tredje- eller fjerdeplads, hvilket blev besværliggjort af, at både FCK og Brøndby tabte til henholdsvis FC Midtjylland og Lyngby i sidste runde.

- Det har været skidt for os. Brøndby og FCK kunne hjælpe os, og det er det eneste tidspunkt, jeg har holdt med dem. Men de har ikke fået nogen ny fan i denne uge, siger Emiliano Marcondes, der ser ud til at blive en ombejlet herre denne sommer.

For kontrakten udløber til vinter i FC Nordsjælland, og forude venter et U21 EM, hvor han kan sælge sig selv. Så spørgsmålet er, om lørdagens kamp mod FC Midtjylland bliver hans sidste hjemmekamp for FCN i denne om gang.

- Vi skal jo ud og spille om den plads i Europa, så det bliver det ikke, griner Marcondes, inden han fortsætter:

- Ej, men der ikke noget, der er sikkert. Jeg tror ikke, det bliver min sidste hjemmekamp her. Det bliver det ikke.