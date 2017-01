Emil Hjorth - her fra en tidligere kamp - var en af profilerne hos Hørsholm i sejren over Svendborg onsdag aften.

- De andre skal frygte os

Han er prototypen på det, Hørsholm gerne vil have: unge danske spillere, der bare går til den, når de får chancen. Og det kastede 12 rebounds af sig, hvilket er karrierens højeste antal i Basketligaen for Emil Hjorth.

- Jeg giver den bare gas og prøver at spille for holdet. Et af vores fokuspunkter i denne sæson er rebounds, så dem prøver jeg at tage så mange af som muligt. Så skal skuddene nok komme, siger Emil Hjorth, der ikke havde gættet på, at Hørsholm ville vinde med 31 point over Svendborg.