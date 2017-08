Birkerød kom på tavlen

Birkerød fik vasket nederlaget i første runde af Danmarksserien af sig, da

holdet på hjemmebane vandt 1-0 over Virum-Sorgenfri.

Målet faldt til sidst i 1. halvleg, hvor Frederik Madsen blev spillet fri

i højre side af konstant farlige Joakim Dam. Frederik Madsen skød bolden i

nettet fra højre side af feltet.

Det holdt meget hårdere, end det burde have gjort, da Birkerød havde alt

spil og alle chancer i 1. halvleg, hvor kampen kunne have været afgjort.

I 2. halvleg blev kampen meget mere jævnbyrdig. Udeholdet gik op i tempo,

og Birkerød trak sig lidt. Det gav en 2. halvleg, hvor Virum kunne have

udlignet i flere omgange.

- Vi skal lige finde melodien i 2. halvleg, når modstanderholdet lægger

lidt tryk på, siger Birkerøds træner Thomas Gammelgaard, der mener, at

der skal arbejdes mere med det fysiske.

Det blev en fysisk kamp, da hårdt spil blev tilladt. Det gav nogle

frustrationer i begge lejre, og allerede efter 19 minutter var dommeren

ude at give en henstilling til Birkerød-bænken om at stoppe brokkerierne.

Det stoppede aldrig helt fra begge udskiftningsbænke, da begge hold

virkede til både at ville og kunne spille det fysiske spil, og det gav

mange konfrontationer.

- Vi er glade for de tre point, det var det, der var fokus på efter

sidste uges nederlag, siger Thomas Gammelgaard.