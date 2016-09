Yoga har hjulpet målmand

- Den har hjulpet mig helt sindssygt, og jeg har ikke lige så ondt i kroppen mere, mine led er ikke ømme mere, og det til trods for, at der er skruet godt op for den fysiske træning, fortæller Brian Jørgensen.

- Vi skal håbe, at de undervurderer os lidt, og så skal vi være der alle sammen, hvis vi skal have en chance. De unge på holdet er selvfølgelig helt oppe at køre over kampen, så vi skal have deres puls lidt ned, så de er helt klar, siger Brian Jørgensen, der roser netop de unge på TMS-holdet for at byde ind.