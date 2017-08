HB Køges MIkkel Wohlgemuth. Foto: Anders Kamper

Wohlgemuth vil have havde bedre spil

Sport DB - 18. august 2017 kl. 22:37 Af Anders Kamper

Hverken HB Køge eller Vendsyssel spillede nogen stor kamp, da holdene mødtes i Herfølge i søndags og hvor opgøret endte såvel chance- som målfattigt.

På HB Køge-holdet manglede der ydermere en god boldomgang, der kunne føre til chancer.

Som midtbanemand Mikkel Wohlgemuth siger inden Nykøbing FC i morgen gæster Herfølge Stadion.

- Vores fokus er at blive bedre på bolden og bedre til at finde de rigtige løsninger. Vi behøver ikke at gå efter »guldafleveringen« hver gang, så der skal bevægelse til, så vi kan skabe mulighederne. Vi skal hænge sammen som hold, og det skal gøre os bedre med bolden.

- Mod Vendsyssel var der for mange berøringer på bolden og dårlige beslutninger. Vi skal tilbage til at flytte bolden hurtigere. Vi har fået nye spillere, men det er ingen undskyldning, men selvfølgelig skal vi vænne os til, hvordan Törnros og Koch gerne vil have det for at være farlige. I bund og grund handler det om mere bevægelighed og om mod til at træffe de rigtige beslutninger, siger Wohlgemuth.

Han mener, at HB Køge har et stykke op til maksimalniveaet.

- Ja. Vi har præstereret udmærket, men ikke perfekt endnu. Fint uden at være prangende, og der er mange hold, der ser gode ud i rækken, og så er der hold, der har potentiale til mere. Alle skal lige i gang og finde sig selv i rækken igen. Vi skal selv gerne snart godt i gang, for ellers stikker nogle hold af, og så er der pludselig et hul, der kan være svært at lukke, siger Mikkel Wohlgemuth.

Her vil en sejr i morgen gøre godt i tabellen.