Vittinghus: Fedt at være tilbage i Solrød

Den nytilkomne Solrød-spiller Hans-Kristian Vittinghus var tirsdag aften vældig tilfreds med at have kørt Emil Holst rundt på bagdel og albuer med med 21-14, 21-15.

Det skete i Solrøds holdkamp mod Skovshoved, som dog samlet blev tabt med 2-4. Og »HK« var da også opløftet over sin indsats smod den tidligere Solrød-spiller, Holst. Samtidig var macthen også Vittinghus' første for Solrød, siden han forlod klubben som ungdomsspiller.

- Det var rigtig dejligt at være tilbage. Fedt med så mange mennesker og i det hele taget et rigtig godt arrangement, som klubben havde stablet på benene. Og ja, så spillede jeg da selv en rigtig god kamp, synes jeg godt, man kan sige, påpeger Vittinghus.

Det kunne man roligt sige. For på trods af, at de to spillere er at finde på så jævnbyrdige placeringer på verdensranglisten som nummer 30 (HK) og 38 - så var der ikke den store jævnbyrdighed tirsdag aften. For den 31-årige toprutineredde spiller overmatchede fuldstændig sin 26-årige modstander.