Se billedserie Michael Riis er startet i TMS efter lynskiftet fra Team Sydhavsøerne. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Video: Riis til TMS omgående Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Riis til TMS omgående

Sport DB - 03. januar 2017 kl. 18:31 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team Sydhavsøerne gad ikke at have en spiller gående rundt, de ikke ville bruge, og derfor kom de selv til Michael Riis for nylig med en forespørgsel, om han ville ud af kontrakten nu.

Det ville han gerne, og derfor han allerede nu TMS Ringsted-spiller, da han alligevel skulle tiltræde 1. juli. Tirsdag aften trænede Riis så med i TMS for første gang sammen 2. holdet, da 1. holdstruppen nytårsmorgen tog på en ugelang træningslejr under sydens sol.

- For mig er Riis spilleren, der har nogle af de kvaliteter, jeg som træner godt kan lide. Riis kan med det samme falde til i vores nuværende trup, og han kan spille alle tre bagspilspladser, ligesom han kan dække på flere positioner. Jeg ved, at der kan findes 25 % mere i hans spil, og det vil vi hurtigt finde frem, siger TMS-træner Christian Dalmose.

Michael Riis er altså tilbage i TMS, hvor han tidligere har spillet fire sæsoner i Ligaen for TMS Ringsted, som han forlod for seks-et-halvt år siden til fordel for Århus Håndbold.

- Da Sydhavsøerne og jeg kunne finde en løsning på at komme ud af kontrakten allerede nu, tøvede jeg ikke, og jeg glæder mig til at komme i gang i TMS Ringsted, der hvor min senior karriere startede, og hvor jeg fortsat kender en masse mennesker, siger Riis.

I TMS sender man en tak til en række sponsorer for, at det kunne lade sig gøre at skrive kontrakt med Michael Riis allerede nu - det gælder Skousen Ringsted, Nordea Ringsted, XL Byg Ringsted samt Malermester Forsberg Vordingborg.

Med Riis indlemmet er TMS klar til anden halvdel af sæsonen, for torsdag kommer Magnus Andersen til TMS efter han skiftes fra også Team Sydhavsøerne.

I TMS ser man fremad med en vis optimisme med en styrket trup og fem point fra den aktuelle 3. plads ned til netop Team Sydhavsøerne.

»Holdet er nu komplet til anden halvdel af sæsonen med 16 skadesfire kontraktspillere på plads, hvor målet må være minimum at holde fast i nuværende 3. plads, som giver mulighed for kvalifikationskampe til Ligaen, men de to øvrige tophold, Nordsjælland og Skive, skal ikke føle sig for sikre,« lyder det advarende på klubbens hjemmeside.