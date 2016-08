Utilfreds HB Køge-træner

- Der er jo ikke noget at sige til, at man bliver gråhåret i det hér fag - også mere end bare pga. alderen! Jeg synes egentlig, at vi er lidt heldige i dag, og jeg har fat i drengene i pausen, for jeg synes ikke, at vi har en god attitude i starten af kampen. Vi bliver nødt til at komme tilbage til basis og arbejde ydmygt og hårdt. De første 10 minutter var direkte pinlige, små-vrissede træneren og fortsatte:

- Vi ved, at FCR har svært ved at score, og så er det da træls at give dem et selvmål (Daniel Arrocha, red.). Noget andet er så, at vi i lange perioder af 2. halvleg ikke formår at gøre den store forskel på trods af en mand i overtal. Vi er for dårlige på bolden og mangler idéer i lang tid. Der er kæmpechancer i begge ender, men på en dag, hvor jeg synes, vi mangler ydmyghed, kan vi ikke være utilfreds med at få 1-1 mod et så godt hold på udebane, sagde træneren efter den anden 1-1-kamp i træk.