Unge spillere til HB Køge

- Jeg kender både Henrik Lehm og Per Rud fra deres tid i Brøndby, og det betyder en del, at de ved hvem jeg er som både person og som fodboldspiller. Og så er HB Køge kendt for et godt talentarbejde, og for at være gode til at få unge spillere til at præstere. Jeg glæder mig til at vise mit værd og til at være en del af et ungt, professionelt miljø, der vil vinde kampe, siger Magnus Häuser.