Andreas Hermansen bliver i FC Roskilde i tre år mere. Foto: Anders Kamper

Unge Hermansen bliver i FC Roskilde

Sport DB - 15. juni 2017 kl. 22:46 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi har en rigtig god trup, så jeg er med for at lære, og jeg lærer sindssygt meget hele tiden. Der er mange, der har prøvet meget, så min tilgang er, at jeg tager, hvad jeg kan få af spilletid. Hvis jeg ikke kommer til at spille i år, er det ingen katastrofe.«

Sådan sagde Andreas Hermansen i et interview med DAGBLADET i starten af februar. Hermansen forblev tålmodig, og det blev belønnet i foråret med et hel kamp på midtbanen mod Fremad Amager.

Ikke Hermansens foretrukne plads, så han var smadret bagefter. Men glad.

Nu har han netop skrevet under på kontrakt med FC Roskilde, der gælder tre år.

- Andreas har virkelig grebet chancen i FCR. Andreas har haft den tålmodighed som ikke alle U19-spillere har, da han tog en del kampe på RB's sjællandsseriehold og ekstra kampe for U19-holdet. Samtidig fik han muligheden for at træne med divisionsholdet 1-2 gange ugentligt, hvilket resulterede i, at han var med på træningslejr, ligesom Elton fra U19 også var det. De gjorde det begge rigtig godt, og Andreas blev rykket fast op, hvorefter han har fået spilletid og imponeret. Jeg synes, at det er et godt billede af hvilken udvikling der kan være, hvis man tager de rigtige beslutninger, lyder det fra manager Anders Theil i en pressemeddelelse i forbindelse med kontraktforlængelsen.

- Andreas ser vi mest som midterforsvarer, men han spiller også en defensiv midtbane rigtig godt. Han er utrolig stærk i sine dueller og har et godt blik for spillet - for ikke at glemme hans fantastiske indstilling. Så det er virkelig fedt for vores klub, når det lykkedes at få vores egne med på førsteholdet, siger Theil, der på en konto netop i denne uge lod Oscar Buch ophæve sin kontrakt i FCR til fordel for et skifte til Brønshøj.

Andreas Hermansen siger om udsigten til at blive i den lyseblå dragt:

- Jeg er meget glad for forlængelsen af min kontrakt, da det viser, at klubben gerne vil mig. Derudover er jeg glad for, at jeg fortsat kan være med i klubbens gode udvikling.