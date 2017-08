Milan Adam kommer tilbage til Benløse. Foto: THOMAS OLSEN

Ungarere tilbage og træner bliver

Sport DB - 16. august 2017

Få uger efter, at Benløse havde tabt DM-finalen i maj 2016 i Randers, rejste holdets to ungarske spillere, Milan Adam og Peter Pfneiszli hjem for at tage et års studier.

I den sæson, de var væk, vandt Benløse så DM-guld, og nu kommer ungarerne så retur som en del af den aftale, de lavede med Benløse og træner Jens Hagbarth, da de rejste.

Parterne kan lide hinanden, og derfor er et nyt samarbejde oplagt, og for Benløse kommer de to ungarske profiler i en sæson, hvor mestrene har sagt farvel til anfører Daniel McCabe, der er taget til Malmø ligesom Joel Berg også er taget retur til Sverige.

På tilgangssiden kommer også Mark Bek fra Hvidovre, og så er Daniel Nygaard også tilbage, efter at han brækkede armen i slutspillet og gik glip af finalen.

Træner bliver til 2020

Alt i alt ser det godt ud, mener cheftræner Jens Hagbarth, der også er faldet så godt til i det midtsjællandske, at han og klubben har forlænget kontrakten et par år fra udløbet i 2018, så den nu gælder til sommeren 2020.

Hagbarth ser så store muligheder i floorball'en i Benløse, at han vil blive og forløse potentialet og de muligheder, der er.

- Benløse er en fantastisk klub, og vi er ved at få bygget noget rigtig godt op, og det arbejde skal fortsætte nu, så jeg skal ingen steder. Der er fremgang på mange fronter i klubben, og det gælder ikke kun Liga-holdet, men også på ungdomsholdene er der vundet mange medaljer de senere år, og vi er storleverandør til landsholdene, siger Hagbarth, der netop på landsholdsfronten er blevet forfremmet fra assistenttræner på U17-holdet til cheftræner på samme.

Primært er han altså herretræner i Benløse, og efter seks ugers fysisk træning kom herrespillerne »på gulv« i sidste uge, hvor der skal trænes, indtil sæsonpremieren midt i september.

Frem til den står den på pokalkamp mod Hafnia på udebane den 29. august. Kort efter går turen til samarbejdsklubben Höllviken i det sydlige Skåne, hvor der skal spilles en turnering, der omfatter fem-seks kampe på en weekend.

Hvis Benløse slår Hafnia, skal der måske spilles en pokalkamp mere, inden sæsonen og DM-forsvaret for alvor fløjtes op.

- Med det program er vi klar, og selv om vi er mestre, så fornemmer jeg stadig i en sult i drengene, og det er derfor, at mange af dem tager en sæson mere. De er ikke færdige med at vinde, og den indstilling glæder jeg mig naturligvis over, siger Jens Hagbarth.

Han kommer til at savne Daniel McCabe som styrmand, men det giver så endnu mere plads til Daniel Nygaard, Niklas Elfving og andre.

- Vi har en god trup, og med Mark Bek og to ungarske profiler, så ser det godt ud, og mange af de unge vil også vise sig frem og tage mere og mere ansvar. Vi går efter at vinde guld igen, det er helt sikkert, siger Benløses træner.