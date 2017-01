Kasper Tvede. Foto: Jeppe Lodberg ¬

Tvede-stop i FC Roskilde

Sport DB - 06. januar 2017 kl. 12:46 Af Jeppe Lodberg

Kampen om en plads mellem stængerne hos FC Roskilde i foråret bliver en duel mellem Frederik'erne Schram og Vang. Tredjemanden i kampen, Kasper Tvede, havde kontraktudløb med årsskiftet, og selv om der var snak om forlængelse, endte det ud med en lykklig skilsmisse.

- Jeg føler, at det er ved at være tid til at prøve noget andet. Jeg har været i FC Roskilde siden U/14, og jeg har været rigtig glad for de mange gode trænere, jeg har haft, siger Kasper Tvede, der midt på året runder de 20 år.

- Man kan godt sige, at jeg var klar over, hvilken vej det blæste, da Frederik Vang blev klar og fik en ny kontrakt. Tingene var i hvert fald gjort rimeligt klar for mig.

Føjer den knap to meter høje målmand til om udsigten til at være tredjevalg, hvor han i efteråret var nummer to, da 27-årige Vang sad ude med knæskade.

I fem kampe - de tre i pokalturneringen og to i 1. division, hvor Schram dels slog ryggen dels var med det islandske U/21-landshold - fik Tvede chancen i efteråret mens debuten datere sigtilbage til den famøse kamp i Silkeborg i foråret, hvor roskildenserne havde én hviledag inden pokalkampen mod AaB og fremdeles stillede med et reservehold.

- Jeg synes, at jeg har bevist, at jeg kan være med på det her niveau, så jeg håber på, at jeg kan fortsætte i en god 1. eller 2. divisionsklub, siger Kasper Tvede og lader sin agent undersøge markedet.

Sportschef Morten Avnskjold i Rishøj og danmarksserien har været ude på Facebook og efterlyse en målmand - kunne det være noget ?

- Danmarksserien.... ikke umiddelbart, men man skal aldrig sige aldrig. Tilbuddet kan være så godt, at der kun kan sige ja-tak til det - og her er det altså ikke penge, jeg snakker om, men spilletid, siger Kasper Tvede.