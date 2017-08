Klaus Lidsmoes fra Haslev har ikke haft noget helt almindeligt år som optakt til søndagens jernmands-konkurrence i København.

Triatlet med hårdt år bag sig

Når Klaus Lidsmoes stiller sig foran spejlet hjemme på Frederiksberg, udbryder han af og til:

- Se mig, hvor er jeg tyk.

Hans kæreste, Sofie, plejer så at svare, »det er ikke så mærkeligt med alt det, der er sket det seneste år.«

I morgen tidlig stiller Klaus Lidsmoes for tredje år i træk op til KMD Ironman i København, og vel ser han måske ikke toptrimmet og helt fit ud, men han vil altså stå der i vandet, når signalet lyder til at svømme de 3,8 km i Amagers vande efterfulgt af 180 km på cykel rundt i Nordsjælland, inden den afsluttende maratons 42 km med målstreg på Ofelia Plads ved Nyhavn foran 150.000 tilskuere, der hjælper alle i mål.

For 31-årige Klaus Lidsmoes, med dybe rødder i Haslev, er det den sidste jernmand i nogen tid, da han og Sofie bliver forældre til januar, og samtidig er det afslutningen på et år, der ikke gik, som han og familien havde troet.

6. oktober om formiddagen ringede Klaus' far, Ulrik, nemlig og sagde, at han havde ondt i maven.

»Pjat med dig,« sagde Klaus i farten, men den var god nok.

Hjemme i barndomshjemmet i Haslev gik Ulrik Lidsmoes rundt med smerter, og de blev siden så slemme, at han om aftenen måtte hentes af en ambulance og køres til Køge Sygehus.

Fars utallige indlæggelser

Det viste sig, at diabetikeren Ulrik Lidsmoes havde fået en udposning på tarmen, så afføringen ikke kunne komme igennem og ud. Natten til søndag blev han opereret, men to dage efter fik Ulrik konstateret tarmslyng.

Også det blev klaret med en operation, men da kameraet skulle ud igen fik det revet hul i tarmen, og så startede det, der endte med ikke færre end 16 operationer i fuld narkose og at begge ben måtte sættes af over fire omgange, fordi liggesår ikke kunne helbredes. Benene begyndte populært sagt at rådne. En stomipose var også uundgåelig.

- Det har været noget af en omgang. Jeg kommer fra et trygt barndomshjem, men mistede min mor for ni år siden, og så kom det her pludselig. Nu er der kun min far og mig tilbage på min side, fortæller Klaus Lidsmoes, der ganske givet har haft sine triste perioder, men i dag lyder så afklaret, som man kan være efter det, han har været igennem.

Efter otte måneders indlæggelse måtte Ulrik Lidsmoes på genoptræning på et handicapcenter for at træne og vænne sig til at klare sig selv så godt som muligt, og i tirsdags havde han så sin første dag alene i den handicapbolig i Haslev, han er installeret i.

- Undervejs skulle vi »pakke mit barndomshjem ned2, hvor mine forældre boede i 33 år. Her kunne min far jo ikke deltage, og der er altså mange spørgsmål og følelser i sådan et arbejde, og min far kunne ikke komme med i kælderen og sige, hvad der skulle smides ud og hvad der skulle gemmes. I dag har han det efter omstændighederne godt, men han skal have hjælp til alt, fordi han sidder i kørestol og ikke kan meget selv. Psykisk er det hårdt både for mig og min far, men også for min kæreste, der har været en ligeså stor del af det her, fortæller Klaus Lidsmoes, der også har et job som salgskonsulent i Premier Is at passe.

Du er meget åben omkring det her?

- Ja, men i starten var jeg mere lukket. Men hver atlet har en historie, og når alle står ved starten af en Ironman eller andre konkurrencer, så har de noget i bagagen op til konkurrencen. Jeg vejer selv 10 kilo mere end sidste år, men der var træningen også meget mere perfekt end i år. Jeg har siddet 13 timer en lørdag hos min far på sygehuset, og det ville jeg da hellere end at cykle en lang tur. Mange ting spiller ind, og for mig er det et mål at komme igennem løbet efter alt det, jeg og vi har været igennem

Han flyttede selv fra Haslev for to år siden og skiftede fra klubben Tri2 i Haslev til Tri4 på Bellahøj i København.

Her er de en flok venner og træningskammerater, der stiller til start i morgen, men som det fremgår har Klaus Lidsmoes' forberedelser ikke været perfekt. Om end det er blevet til 15 timers træning om ugen.

- Der har været mange søvnløse nætter for Sofie og mig, hvor vi har tænkt og snakket over alt muligt. En ironman er også en hård omgang ikke mindst mentalt, og faktisk var det først i onsdags, at jeg kunne puste lidt ud og tænke på konkurrencen. Jeg har ikke kunnet slå min far ud af hovedet, og nogle dage har jeg sovet hos ham, fordi sygehuset har ringet og sagt, at han var bange for at dø og ikke kunne sove. Så sov jeg hos ham, stod op 05.30, kørte hjem for at få et bad og så på arbejde. Bagefter skulle jeg så træne, og så er der jo også en kæreste at se til, fortæller Klaus Lidsmoes.

Kun fem år på bagen

Han startede med løb og cykling i 2012, gennemførte en 4-18-4 samme år - det er 400 meter svømning, 18 km cykling og 4 km løb. I 2014 gennemførte Klaus så sin første halve ironman, inden han i såvel 2015 som 2016 gennemførte den fulde distance i København.

Med alt det, der er sket, hvordan ser du så frem til konkurrencen i år?

- Jeg glæder mig, og for mig skal bare være en god og fantastisk dag. Det er fantastisk, at man kan kombinere tre discipliner, som skal mestres. Jeg sætter pris på at være med, og det er et sus at komme i mål foran 150.000 tilskuere. Det er en god afslutning på en sæson, hvor netop det løb har været målet. På måde er det det hele værd, siger Klaus Lidsmoes.

Han sigtede oprindeligt efter de 10 timer som resultat, men det blev justeret til 10.30 timer, og hvis tiden siger 11-12 timer på søndag, er det også fint med ham, efter alt hvad der er sket, og fordi han ikke har fået trænet som meget som ønsket og planlagt.

Hjemme i Haslev vil Ulrik Lidsmoes så følge med i sønnikes strabadser via opkald undervejs til Sofie.

- Jeg ringer så til ham søndag aften, og han siger »godt klaret«, og det er det. Han har overlevet det hele, men hans krop er svækket, og livet bliver jo aldrig samme igen. Vi har oplevet mange ting sammen det seneste år, og der er flere gange, hvor jeg har forladt ham på sygehuset og tænkt, at »nu er det slut«. Det var det ikke. Med tro, håb og kærlighed har vi kæmpet os igennem, siger Klaus Lidsmoes.

Søndag skal han selv kæmpe sig igennem yderligere 11-12 timers strabadser og vil forsøge at lægge de sidste 10-11 måneders hændelser bag sig.

Alle atleter har en historie.