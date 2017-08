Rasmus Næblerød går efter at komme til VM. Privatfoto

Triatlet er videre efter indbrud

Hans kone er fra Holbæk og han selv fra indre København, så da Rasmus Næblerød og hans kone, Mie, skulle finde et egnet sted at bo, som ikke skulle være en lejlighed i København, så endte de midt imellem - ved at købe et hus i Veddelev lidt udenfor Roskilde.

Alt sammen fint nok, havde det ikke været fordi, at deres hus i starten af juli blev ramt af indbrud, hvor tyvene endte med »kun« at tage Rasmus Næblerøds 80.000 kr. dyre triatloncykel med - formentlig i panik over at have opdaget, at hans kone lå og sov i soveværelset, mens Rasmus selv var på nattevagt som lærer på idrætsefterskolen i Hørsholm.

For familien skete indbruddet den blot tredje nat i huset, der siden har været igennem en større håndværker-omgang, idet en stor vandskade ramte huset og endte i en forsikringssag. Det arbejde er næsten helt færdigt nu, og faktisk i denne uge skal Rasmus Næblerøds kone sove alene i huset igen for første gang siden.

- Vi har fået sat tænd-sluk-lys og alarmer og den slags op, så det skal nok gå, men cyklen har vi ikke set noget til. Politiet mener, at den nok er taget ud af landet, og så er der jo ikke meget at stille op, siger 31-årige Rasmus Næblerød, der midt i de mange håndværkerbesøg trænede for fuld tryk op til EM i Frankfurt i juli, hvor målet var at kvalificere sig til VM på Hawaii i oktober.

Det lykkedes ikke i første omgang, og årsagen var ikke kun, at han sad på en splinterny cykel, der var helt magen til den stjålne og først blev tilpasset hans krop fem dage før løbet i Jylland. Den blev sponsoreret af Frank Jakobsen fra Trendysport i Herlev.

De 32 graders varme i Mellemeuropa ramte også Rasmus Næblerød som en hammer efter at have trænet hele foråret og sommeren under noget køligere forhold i Danmark.

- Der er bare rigtig mange, der gerne vil levere et godt resultat ved EM, og der var jeg ikke god nok, og det hjalp selvfølgelig ikke, at jeg sad på cyklen for første gang og også skulle lære den at kende.

Kravene for at kvalificere sig til VM på Hawaii er lettere komplicerede, da der ikke er en decideret kravtid. Den afhænger af, hvilket løb, der konkurreres i, og hvor hurtig de bedste er i aldersgrupperne. De tre første i hvert løbs aldersklasser får lov til at købe en billet til VM.

Rasmus Næblerød sigter mod, at en tid i eksempelvis København på søndag på mellem 8.45.00 og 9.15.00 timer er tæt på VM-kvalifikation.

Problemet er dog, at løbet ligger kun en måned efter EM, og at han skal toppe formen igen allerede nu. Den forcerede træning har medført et overbelastet knæ. Derfor kan et løb i tiden mellem København og VM d. 9. oktober komme på tale, og hvis han klarer kravet, så er det til VM i 2018, da København er sidste mulighed for VM-kvalifikation til årets udgave.

- Formen er god nok, men efter fem-seks timer »lukker« kroppen måske fra, fordi jeg ikke har fået restitueret nok siden EM. Det må tiden vise, og hvis jeg ikke kommer til VM i gr, så går jeg efter at komme med næste år, siger Rasmus Næblerød, der er tidligere cykelrytter og har dyrket triatlon i fire-fem år.

Og hvad med Roskilde - er I faldet til?

- Vi er faldet godt til, og Roskilde har jo det hele med gode butikker og god infrastruktur, og der er hyggeligt i strandparken i Veddelev. Det er dejlig by, siger Rasmus Næblerød.

Pausen på arbejdet er for længst slut - eleverne på efterskolen kræver igen hans opmærksomhed.