Træneren mærker presset

To måneders opstart er slut, træningskampene er overstået sammen med adskillige sure kilometers løb på baner og fortove.

FC Roskilde er kommet styrket ud af vinteren. Truppens kvalitet har fået endnu et nøk i den bedre retning med tilgangen af Daniel Stenderup og Mathias Gehrt, og resultaterne i træningskampene har vist, at spillerne har holdt niveauet fra efteråret.

- Da vi vandt 6-0 spillede vi med det, der godt kan blive startopstillingen mod AB, og mod et godt 2. divisionshold. Det var en fin kamp. Vi er, hvor vi skal være, og jeg glæder mig helt vildt. Nervøsiteten har indfundet sig, og nætterne begynder at blive mere urolige. Det er det sjove, så det tager jeg med, men vi er der nu, og spillerne vil i gang. De er tunet ind på, hvad de skal, fortæller Rasmus Monnerup, der selv skal træde i karakter og sortere spillere fra, der ikke skal spille.

- Det er aldrig sjovt, for alle skal gerne være tilfredse, men det har vi fået snakket igennem på træningslejren. Alle kan ikke spille, men det handler om 22 spillere, og alle skal være klar, hvis vi virkelig skal være med deroppe. Bredden er afgørende, så kunsten er, at holde alle til ilden.

- Deroppe var presset større fordi de lå i bunden, og taber vi nu to kampe i træk, så kan vi ligge nummer ni-ti stykker, så tæt er rækken. Vi ved godt, at hvis alle præsterer, så vinder vi mange kampe. Vi har noget, der ser fint ud.

Monnerup holder igen for ikke at bruge større ord. Det ser godt ud i FCR.

- Vi skal være ydmyge, men vi har en super trup, men det har andre også. Vi tror på os selv og tror, vi kan komme til at spille med om topplaceringerne til slut. Der skal bare ikke meget til, før det vælter og man taber hovedet, så vi skal tage det skridt for skridt. På et tidspunkt skal det så nok lykkes at rykke op, og kommer muligheden nu, så går vi efter den. Målet er top-5, så glipper det i denne sæson, så er vi klar til næste sæson.

- Hobro matcher os og ser måske en tand skarpere ud og har andre vilkår med fuldtids set up og den slags. Vi er på vej den retning, men deres stamme er god og et hold, der er gearet til lidt dårligere baner. Vendsyssel ser også stærke ud, Vejles trup er spiller for spiller vanvittig god med spændende spillere. Når man kan hente en back, der koster seks mio. kr., så siger det alt. Vejle kan blive giftige, og så ser HB Køges start-11er rigtig pæn ud, siger Monnerup, der har alle muligheder for at stille med den bedst mulige startopstilling mod AB.