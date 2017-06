To spillere stopper i HB Køge

- Vi har efter sæsonen sat os sammen ned med både Marco og Daniel og har evalueret deres halve år i klubben, og vi har sammen fundet frem til, at samarbejdet ikke skal forlænges. Det er nogle gode drenge, der har mange gode år foran sig, og der skal ikke herske tvivl om, at vi har været glade for deres indsats. Desværre har vi ikke fået helt så meget ud af dem på banen som vi og de på forhånd havde håbet, og derfor har vi besluttet at lade vore veje skille, siger HB Køges sportsdirektør Per Rud til klubbens hjemmeside.