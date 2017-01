To debutanter i FC Roskilde

I de første 45 minutter viste forsvarsspiller Daniel Stenderup sig frem i midterforsvaret ved siden af Anders Qvist, og i de sidste 45 kom Mathias Gehrt så på banen omkring halvanden time efter at have skrevet under på en to-årig kontrakt med FCR.

Mikkel Nøhr sendte FCRs største mulighed over mål i en situation i 1. halvleg, hvor han blev spillet helt fri i Brøndbys udspillede forsvar, men Nøhr må have troet, at så fri kan man da ikke være mod et Superligahold, siden han sendte bolden et meters penge over mål ansigt til ansigt til Frederik Rønnow. Mikkel Thygesen var også spillet igennem til en god mulighed, men hans chip over Rønnow blev afværget.