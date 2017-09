Benjamin Pedersen i kampen mod Skive i sidste sæson.

Til Ringsted med selvtillid

Sport DB - 14. september 2017 kl. 12:53 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede i sæsonens anden kamp står der der topkamp og formodet oprykkerduel på programmet, når TMS Ringseds herrer lørdag eftermiddag er værter for Skive i Dansk Kabel TV Arena.

Begge hold stiler mod oprykning til Ligaen, og TMS indledte deres sæson i weekenden med en sejr på 29-27 over Frederikshavn, mens Skive besejrede Otterup 34-28.

Skives bedste målscorere var Peter Krogh med otte mål og Nicolai Nørager og Rasmus Kier med seks.

Hos TMS var Mads Dudek topscorer med seks mål.

Skive sejr og ambition gør, at holdet kommer til Ringsted med selvtillid i bagagen.

- Det er et af de hold, alle 1. divisions cheftrænere har peget på skal med i pladserne omkring ligaopspil, og jeg føler mig overbevist om at Ringsted går en god sæson i møde. Vi er mange om buddet til den øverste plads, men Ringsted er utvivlsomt et godt mandskab med en god rutine og stærk hjemmebane. De virker til at have et økonomisk fundament til at gøre det rigtig fint, men omvendt synes jeg også at vi er stærke på mange fronter. Det bygger jeg blandt andet på en solid og stabil præstation mod Otterup HK i premieren, og den vil vi forsøge at bygge videre på, siger Ole Bitsch til klubbens hjemmeside.

- Vi har mange strenge at spille på, og så er det op til trænerteamet at få blandet spillekortene rigtigt. Dem der har haft småskavanker i opstarten er bedre og bedre med, og det gør også at vi over de sidste 10-14 dage har kunnet træne med større kvalitet og intensitet, samt der er kommet mere fysik og power ind i vores træningspas.

- Det bliver en god kamp, og vurderet på sidste sæsons to opgør mellem Skive fH og TMS Ringsted, så var det vel noget af den bedste reklame for 1. division. Det er et af de opgør vi virkelig skal glæde os til at spille, for der bliver masser af intensitet og drama. Jeg tror at vi har redskaberne til at kunne trække os ud som de store, men der er ingen tvivl om, at når man har spillet mod Dalmose flere gange, så skal man også være forberedt på hvad som helst. Hele paletten kommer fra Skive - vores mål er at få sejren med hjem, siger Ole Bitsch.

Sidste sæsons to møder mellem klubberne endte 27-27 i Ringsted, og i Skive vandt jyderne så 28-21.

TMS har med andre ord noget at revanchere, og holdets mål er da også at vinde hver evig eneste kamp i sæsonen.

Kampen starter kl. 16.00. Sådan har de to trænere spået stillingen, når sæsonen er slut:

Christian Dalmose, TMS Ringsted

1. TMS Ringsted

2. Skive

3. Randers

Nedrykkere: FIF, HEI Skæring, Ajax.

Ole Bitsch, Skive

1. Skive

2. Randers HH

3. TMS

Nedrykkere: Frederikshavn, FIF, HEI Skæring